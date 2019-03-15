bir ilk roman: af
1 saat önce
Af romanı, Türkiye gündemini her zaman meşgul eden ve son yıllarda özellikle ayyuka çıkan kadına şiddet konusunu iki kadın arkadaş üzerinden ele alıyor.
Af romanı, Türkiye
gündemini her zaman meşgul eden ve son yıllarda özellikle ayyuka çıkan kadına şiddet konusunu iki kadın arkadaş üzerinden ele alıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz
Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı
Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
Genç Kadının Uçakta Yaşadığı Rezalet Dünya Gündemine Oturdu!