Son Dakika Haberleri: bir ilk roman: af

bir ilk roman: af

1 saat önce

Af romanı, Türkiye gündemini her zaman meşgul eden ve son yıllarda özellikle ayyuka çıkan kadına şiddet konusunu iki kadın arkadaş üzerinden ele alıyor.

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Af romanı, Türkiye gündemini her zaman meşgul eden ve son yıllarda özellikle ayyuka çıkan kadına şiddet konusunu iki kadın arkadaş üzerinden ele alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45 

Türkiye, Ekonomi
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