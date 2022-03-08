Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek - Son Dakika
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Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek

08.03.2022 15:22

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, geliştirdiği hormon tedavisi yöntemiyle yavrularını yiyen "Angle" isimli 6 yaşındaki Alman çoban köpeğini tedavi etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, geliştirdiği hormon tedavisi yöntemiyle yavrularını yiyen "Angle" isimli 6 yaşındaki Alman çoban köpeğini tedavi etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koçkaya'nın yaklaşık 7 yılda tamamladığı çalışma, Kangal çoban köpeklerinde görülen bir oksitosin hormonu eksikliğinin, annenin yavrularını yemesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Koçkaya'nın bu çalışması, uluslararası dergilerde de yayımlanarak literatüre geçti.

İlk kez yapılan bu çalışma yurt dışındaki bazı hayvanat bahçeleri yetkilileri ve hayvanseverlerin ilgisini çekti.

Çalışmanın ardından tedavi sürecine geçildi. Kangal köpeklerine oksitosin hormonu enjekte edilip yavru yeme probleminin önüne geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçkaya, "Yaklaşık 6-7 yıllık bir süreçte maternal kanibalizm (annelerin yavrularını yeme durumu) için hormon tedavisi protokolü geliştirdik. Tedavi protokolünü Kangal köpeklerine uyguladığımızda çok olumlu sonuçlar almıştık." ifadesini kullandı.

Daha sonra farklı hayvan ırklarının ve hayvan türlerinin tedavisi için hayvan sahiplerinin kendilerine ulaştığını aktaran Koçkaya, şunları kaydetti:

"En son Antalya'nın Alanya ilçesinden Uğur Özdemir isimli bir vatandaş bize ulaştı. Uğur Bey'in 'K-9' dediğimiz Alman çoban köpeğinde maternal kanibalizm sorunu olduğunu tespit ettik. Doğumdan sonra 15 günlük süreçte kendisiyle sürekli temas halinde bulunduk. Tedaviyi nasıl ve hangi yöntemlerle uygulamamız gerektiğini kendisine anlattık. Köpeğimizde 11. günün sonunda artık agresyon skalası tamamen ortadan kalkmıştı. Tedavi protokolünü uyguladıktan sonra köpeğimiz doğurduğu üç tane yavruyu yemedi."

Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek
Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek
Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek
Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek
Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek
Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek - Son Dakika


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