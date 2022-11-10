İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu

10.11.2022 15:05
İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu

Bir ilkokul çocuğunun 10 Kasım nedeniyle Atatürk'e yazdığı mektupta kantin fiyatlarının yüksek olmasını şikayet etmesi sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefat yıldönümü nedeniyle başta okullar olmak üzere tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor.

MEKTUP YAZMALARI İSTENDİ

Birçok ilkokulda öğrencilerden Atatürk'e mektup yazmaları istendi. O mektuplardan birine ise kantin detayı damga vurdu. İlkokul öğrencisi çocuk, Atatürk'e yazdığı mektupta kantin fiyatlarının yüksek olmasını şikayet etti.

İŞTE O MEKTUPTA YAZANLAR

İlkokul öğrencisinin mektubu şu şekilde: "Sevgili Atatürk, ben seni çok merak ediyorum. Türkiye'de ekonomik durum çok kötü hiçbir şey yolunda değil. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Sen bizi korudun vatanımızı korudun sen bizim için savaştın senin sayende okuldayız ders işliyoruz ama okuldaki kantin çok pahalı satıyor. Bazıları alıyor bazıları almıyor. Bu yüzden evden yemek getiriyoruz. Türkiye'de yaşamamız senin sayende. Sesini çok merak ediyorum. Neyse benden bu kadar. Senin için bu mektubu yazdım. Seni çok seviyorum sen bizim Atamızsın. Nur içinde yat Atam."

İlkokul çocuğunun Atatürk'e yazdığı mektuba 'kantin' detayı damga vurdu
YORUMLAR
500

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı
15:42 Ne yapacakları merakla bekleniyordu! HDP, 10 Kasım'ı es geçti
15:21 İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar
15:18 Kalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu hastanelik oldu
15:08 CHP'li 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi
15:00 İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu
14:16 Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk için paylaştı: Sevgiyle, saygıyla ve özlemle
14:14 Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı
13:35 Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa son yolculuğuna uğurlandı
13:25 Kopya çekerken yakalanan öğrencinin abileri dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmeni dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 15:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement