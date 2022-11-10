İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz

10.11.2022 20:58
İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz

Bir ilkokul öğrencisinin sosyal medya hesabından Atatürk'e yazdığı mektup gündeme oturdu. Öğrenci mektubunda kantinin pahalılığından bahsederek, "Senin sayende okuldayız ders işliyoruz ama okuldaki kantin çok pahalı satıyor. Bazıları alıyor bazıları almıyor" ifadelerini kullandı.

Radyo programcısı Nihat Sırdar, bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Sırdar'ın, "Bir ilkokul öğrencisi Atatürk'e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alışveriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış. Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk'e? #SevgiliAtatürk" notunu düştüğü mektup okuyanları tebessüm ettirdi.

İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz

"KANTİN ÇOK PAHALI SATIYOR"

Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyen öğrenci, Ulu Önder'e kantinin pahalılığından şikayet etti. Mektupta, "Sevgili Atatürk, ben seni çok merak ediyorum. Türkiye'de ekonomik durum çok kötü hiçbir şey yolunda değil. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Sen bizi korudun vatanımızı korudun sen bizim için savaştın senin sayende okuldayız ders işliyoruz ama okuldaki kantin çok pahalı satıyor. Bazıları alıyor bazıları almıyor. Bu yüzden evden yemek getiriyoruz. Türkiye'de yaşamamız senin sayende. Sesini çok merak ediyorum. Neyse benden bu kadar. Senin için bu mektubu yazdım. Seni çok seviyorum sen bizim Atamızsın. Nur içinde yat Atam" ifadeleri yer aldı.

İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz
YORUMLAR
500

Nihat Sırdar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz - Son Dakika


Son Dakika
19:48 ABD'li e ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu
19:42 Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
19:15 A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti
18:33 Kars'ta köy okulunda görev yapan fenomen öğretmenden duygulandıran 10 kasım paylaşımı
18:23 Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu
18:19 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 530 bine yaklaştı
18:05 Eşini boğarak öldürmeye çalışan iş insanı Can Atay'a avukata omuz atmaktan hapis cezası verildi
17:44 Trafikte tartıştığı kişiler tarafından öldürülen Samet'in ailesi, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Yeter artık, adalet istiyoruz
17:27 Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi
14:13 Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren caniden skandal savunma: Kendimde değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 20:58:40. #1.12#
SON DAKİKA: İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdıp gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement