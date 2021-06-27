Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta köy camisinin bahçesine köstebekler için tuzak kuran imam, "köstebek tabancası" diye bilinen düzeneğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Başsöğüt köyünde görevli imam H.Ç. (63), camideki bostanı köstebeklerden uzak tutmak için tuzak kurmak istedi.
Komşusunun verdiği düzeneğin kurmaya çalışırken ateş alması sonucu göğsünden yaralanan H.Ç, köy sakinlerinin ihbarı üzerine ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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