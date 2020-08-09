Bir inekle başladığı hayvancılıkta 5 yılda çiftlik sahibi oldu - Son Dakika

Uşak'ta, 5 yıl önce geçici işçi olarak girdiği Eşme İlçe Tarım Orman Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir inekle hayvancılığa başlayan İsmail Çetin, geçen sürede 65 büyükbaş ve 60 da küçükbaşla çiftliğinin patronu oldu.

Eşme ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası İsmail Çetin (40), henüz 12 yaşında hayvancılık yapan babasını kaybedince annesi ile işleri yürütmek zorunda kaldı.

Yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm ineklerini satmak zorunda kalan Çetin, gündelik işlerle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı.

2015 yılında İŞKUR üzerinden İlçe Tarım Müdürlüğüne geçici işçi olarak giren Çetin, dönemin Eşme İlçe Tarım Müdürü Ertan Keleş ve mesai arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir inek alarak hayvancılığa yeniden başladı.

Geçici olarak çalıştığı kurumdan ayrılıp kendi işinin başına geçen Çetin, devlet desteklemelerinde de faydalanarak büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

Elvanlar Mahallesi'nde babasından miras arazide kendi çiftliğini kuran Çetin, küçükbaş hayvan sayısını 60'a, büyükbaşı da 65'e çıkardı ve yanına da 3 işçi aldı.

Çetin, AA muhabirine, babasını kaybetmesinin ardından işini de kaybedince çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Gençliğinin verdiği heyecanla baba mirası hayvancılığı yürütemediğini anlatan Çetin, "Babam işini iyi yapan biriydi, bunda başarılı olamayınca çok üzüldüm. Sonra geçici işçi olarak ilçe tarım müdürlüğüne girdim. İlçe müdürümüz Ertan Bey'in teşvikiyle hayvancılığa döndüm. Devletin sağladığı desteklerle de yeniden kendi işimin başına geçtim." dedi.

Bir inekle başladığı hayvancılıkta önemli mesafe aldığını dile getiren Çetin, şu anda günde 350 kilogram süt ürettiğini vurguladı.

İşini daha da ileri noktalara taşımayı amaçladığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Buralara gelmemi sağlayan devletimizin bize sağladığı teşviklerdir. Dürüst olursan her şeyin olacağına inanıyorum. Bütün genç arkadaşlarıma, bu işi yapmak isteyen herkese tek önerim dürüst ve çalışkan olmalarıdır. Devletimiz bize her türlü imkanı ve olanağı sağlıyor."

Zeynep Çetin ise başta hayvanlara bakmakta zorlansa da zamanla alıştığını, eşiyle daha büyük bir çiftlik kurmayı hedeflediklerini kaydetti.