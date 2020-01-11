Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü - Son Dakika

Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

6 saat önce

Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Işık Mahallesi 4. Burak Sokak'taki 20 numaralı evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede inşaat işçisi Resul Arslan'ın (27) silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kar maskesi ve eldiven giymiş iki kişinin binaya girdiği, cinayet sonrası yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis ekipleri, çevredeki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Resul Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, olay sırasında ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi.

Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

Resul Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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