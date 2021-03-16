Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı - Son Dakika

Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı

16.03.2021 10:23

Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı Bir buçuk ton saklama kapasitesine sahip Ağaç dikmeye geldi, görünce şaşırdı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bahçesine ağaç dikmeye gelen bir vatandaş, kazılı alanda insan boyunda dev bir küp (Pithos) buldu.

Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı

Bir buçuk ton saklama kapasitesine sahip

Ağaç dikmeye geldi, görünce şaşırdı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bahçesine ağaç dikmeye gelen bir vatandaş, kazılı alanda insan boyunda dev bir küp (Pithos) buldu. Yetkililere haber verilmesinin ardından dev küp bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkarılarak, Afrodisias Müzesi'ne kaldırılırken, küpün hangi döneme ait olduğu yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

Kuyucak Kayran Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 yıl ile 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen dev küp heyecanlandırdı. Kayran Mahallesi yakınlarındaki zeytin bahçesinde etrafı kazılmış şekilde çok büyük bir küp bulan M.Ş.'nin ihbarı ve Kuyucak Jandarmasının Aydın Karacasu Afrodisias Müze Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından Hellenistik, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp çıkartılarak Müzeye kazandırıldı. Defineciler tarafından daha önce talan edildiği ancak 'Küp' olarak tabir edilen kültür varlığına zarar veremedikleri belirlenen küp içerisinde definecilerin aramış oldukları değerli eserlerin aksine tahıl veya zeytinyağı bulunabileceği ifade edildi. Küp şeklindeki kapların içinde mezar olarak kullanılmadıkları sürece sadece toprak olduğu belirtildi. Vinç yardımıyla büyük bir titizlikle yerinden çıkartılan dev küp, Kuyucak Belediyesi'nin de desteği ile Afrodisias Müzesindeki yerini aldı.

Öte yandan küpün çevresinde geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları bulunduğu, küpün bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğu belirtildi. Bu sebeple küpün geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimalinin de çok yüksek olduğu öğrenildi. Diğer yandan eserin M.Ö. 3000 yıllarına da ait olabileceği belirtildi. Dev küpün yaklaşık bir-bir buçuk ton ürünü saklama özelliği taşıdığı, günümüze kadar sağlam bir şekilde kalması nedeniyle sergileme açısından da çok önemli bir eser olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı
Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı
Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı
Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı

Kuyucak, Bizans, Aydın, küp, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bir insan boyundaki dev küp heyecanlandırdı - Son Dakika


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