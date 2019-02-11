Bir İnstagram Fenomeni Daha Oyunculuğa Başladı

Filmde Hayati karakterini canlandıran Ömer Başdoğan ilk kez kamera karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor. 15 Şubat'ta vizyona girecek olan "Hep Yek 3" filminde Bağcılar'da yaşayan her işin peşini kovalayan bitirim ve serseri bir tipi canlandıran Başdoğan, "Bu film ilk kamera önü deneyimim oldu. Çok heyecanlıyım. Takdir seyircinin" dedi.