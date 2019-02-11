Son Dakika Haberleri: Bir İnstagram Fenomeni Daha Oyunculuğa Başladı

Bir İnstagram Fenomeni Daha Oyunculuğa Başladı

1 saat önce

İnstagram fenomeni Ömer Başdoğan başrollerini ünlü oyuncu Ali Sürmeli, Mahmut Tuncer ve Gökhan Yıkılkan'ın paylaştığı Hep Yek3 filmi ile ilk kez kamera önüne geçti.

Bir İnstagram Fenomeni Daha Oyunculuğa Başladı, System.String[]

Filmde Hayati karakterini canlandıran Ömer Başdoğan ilk kez kamera karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor. 15 Şubat'ta vizyona girecek olan "Hep Yek 3" filminde Bağcılar'da yaşayan her işin peşini kovalayan bitirim ve serseri bir tipi canlandıran Başdoğan, "Bu film ilk kamera önü deneyimim oldu. Çok heyecanlıyım. Takdir seyircinin" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:27 Kaynak: Bültenler

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