Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi

Bayern Münih'in 20 yaşındaki futbolcusu Alphonso Davies'in kendisi gibi futbolcu olan kız arkadaşı Jordyn Huitema, ağustos ayında Davies ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğrafa geçtiğimiz hafta ırkçı bir yorum geldi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yapılan ırkçı yorumlara çok sert tepki göstererek kulübün kozmopolit olduğunu ve asla hiç bir şekilde ırkçılığa karşı tolerans göstermeyeceklerini söyledi. Futbolun insanların arasında bağ oluşturduğunu vurgulayan Hainer, Bayern kulubü olarak buna her zaman katkı sağladıklarını dile getirdi.

Anne ve babası Liberyalı olan Daives, birkaç gün önce söz konusu fotoğrafı paylaşıp, bu ırkçı yorumlar kız arkadaşımın fotoğrafının altına yazılan yorumlardır ve bunlar kendisine atılan mesajladır açıklaması ile ırkçı yorumları ifşa etti.

Alphonso Davies ve Jordyn Huitema

"HEPİMİZ BİR IRKIN PARÇASIYIZ"

Bu paylaşımın ekran görüntüsünü alan futbolcunun kız arkadaşı Huitema fotoğrafı "Eğer gördüğümüz tek şey birbirimizin ten rengiyse dünyada hiçbir zaman güzel bir şey görmeyeceğiz. Hepimiz bir ırkın parçasıyız. İnsan ırkı" başlığı ile paylaştı.

TİŞÖRTÜYLE KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Davies, kulubü Bayern'in ırkçılığa karşı başlatmış olduğunu "Red Against Racism" kampanyasına destek vermek için üzerinde Red Against Racism yazan bir tişörtle çektiği fotoğrafı paylaştı.