Bir İş Yerinde Asılı Türk Bayrağını Bağlı Olduğu Yerden İndirip Çöp Kovasına Atan Şahısla İlgili Basın Açıklaması - Son Dakika

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASI

Bir iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden indirip çöp kovasına atan şahısla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 12. 07. 2021 günü Seyhan ilçemiz Sümer Mahallesi'nde bir iş yeri tentesinde asılı bulunan Türk bayrağını indirip çöpe attığı tespit edilen M. D. isimli şahıs, emniyet birimlerimizce yakalanarak göz altına alınmış olup yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.