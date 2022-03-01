Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi

01.03.2022 08:58

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yedek parça dükkanında çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın, havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yedek parça dükkanında çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın, havadan görüntülendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangın 6 iş yerine sıçradı. Alevler, drone ile havadan görüntülendi.

(Cihan Atik - Ömer Faruk Kıyak/ İHA)

Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi

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Kocaeli, Yangın, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi - Son Dakika


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