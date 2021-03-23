Aksaray'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sökülen reklam panosu seyir halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Aksaray'da etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerinin önündeki reklam panosu, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Büyük Bölcek Mahallesi 33. Caddesi'nde bir iş yerinin 7 metrekarelik metal reklam panosu kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.

Pano, caddeden geçen Hasan Tatlısu (44) idaresindeki 06 BD 0123 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı olayda araçta hasar oluştu.

Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, devrilen panoyu otomobilin üzerinden kaldırdı.