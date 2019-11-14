"Bir Işıkta sen Yak" projesi hayata geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilmeyen çocukların durumu ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik hayata geçirdiği "Bir Işıkta sen Yak" projesi hakkında muhtarları, din görevlileri ve güvenlik korucularını bilgilendirdi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Valiliğinin himayesinde ve desteğinde "Bir Işıkta Sen Yak" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Projeyle toplumda kanayan yara haline gelmiş çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilmeyen çocukların durumu ile aile içi şiddetin önlenmesinde farkındalık yaratarak, başta kırsaldaki vatandaşlar olmak üzere toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Tuğgeneral İlbey, şöyle konuştu:

"Ülke çapında yaygınlaşan ve toplumu derinden etkileyen bu sorunlar, gündemde yerini korumaya devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizin birçok kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarafından bu sorunlar hakkında sosyal farkındalık projeleri üretilerek toplumun bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır. Buna paralel olarak önleyici ve adli görevleri bakımından bu sorunun çözümünde paydaş ve toplumla daima iç içe yaşayan Jandarma Genel Komutanlığı da bu tür projelerde bilhassa kırsal kesimlerde öncü bir rol oynayarak sorumluluk üstlenmektedir."

İlbey, çocuk istismarına yönelik araştırmalarda, ailelerin çocuklarına olan yaklaşımlarını önemsemediklerini, çocukların kimlerin istismara maruz bırakabileceği konusunda bilgi sahibi olmadığını ve özellikle çocuk istismarına karşı ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini bilmediklerinin görüldüğünü kaydetti.

"Kızlarımız aile içi şiddet ve baskılara maruz kalabiliyor"

Erken yaşta evliliğin özellikle kız çocuklarının bedensel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyerek sağlıksız ve küçük annelerin ortaya çıkmasına neden olduğunun altını çizen İlbey, şunları kaydetti:

"Maddi ve manevi olarak muhtaç durumdaki çocukların, erken evlenmesi çocukların eğitimlerini kesintiye uğramakta, vasıflı olmadıkları için istihdam imkanlarından da yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Erken evlilik, daha çok kadın aleyhine sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çocuk yaşta evlenen kızlarımız aile içi şiddet ve baskılara maruz kalabilmekte, doğum tehlikesi ya da kalıcı hastalıklar gibi ciddi risklerle de karşılaşabilmektedirler. Erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliliği ile eğitim arasında ters orantı söz konusudur. Okuyan kız ve erkek çocuklar arttıkça erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliliği de azalmaktadır."

"Şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görüyoruz"

Kadına karşı şiddetin ise bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Tuğgeneral İlbey, şöyle devam etti:

"Şiddet kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle, acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri buna yönelik tehdit ve baskıyı ifade eder. İslam dininin 'cennet anaların ayakları altındadır' deyişiyle kadının ve annenin kutsallığını çok kesin bir dille vurgulamasına rağmen maalesef günümüzde şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Bahsettiğimiz sorun alanlarına yönelik Bitlis özelinde bir inceleme yapıldığında, kent genelinde jandarma sorumluluk alanında 2019 yılın ilk 10 ayında şiddet mağduru 37 kadına koruma kararı verildiği, bunlardan 14'ü sığınma evine yerleştirildiği, 40 şüpheli hakkında ise erken yaşta evlilikle ilgili yasal işlem yapıldığı görülmektedir."

"Devletin ve milletin temeli ailenin, kadının ve çocuğun korunması maksadıyla son yıllarda ülkemizde önemli mevzuat çalışmaları yapılmış ve önemli kanunlar yürürlüğe konulmuştur." diyen İlbey, mevzuat çerçevesinde çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilemeyen çocukların durumu ile aile içi şiddetin önlenmesi konularında özellikle kırsal kesimde devlet kurumlarıyla başta muhtarlara, din görevlilerine, öğretmenlere ve jandarmaya büyük görev düştüğünü ifade etti.

İlbey, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak toplumumuzda kanayan yara haline gelen bu sorunların karşısında kadının ve çocuğun yanında olduğumuzu hatırlatır, hep birlikte göstereceğimiz çabaların sağlıklı toplum yapısına ulaşmamıza önemli katkılar sağlayacağını özellikle belirtmek isterim." dedi.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimdir ki bir milleti özgür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.' sözüyle tamamlayan Tuğgeneral İlbey, desteklerinden dolayı Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ve katılımlarından dolayı misafirlere şükranlarını ifade etti.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Ayşe Özden'in sunum yapmasıyla son bulan toplantıda, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Toplantıya, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, askeri erkan, muhtarlar, din görevlileri ve güvenlik korucuları katıldı.