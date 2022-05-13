Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen iki isme de kapıyı kapattı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün yaptıkları ortak açıklamada ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Dünyada yankı uyandıran açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

KREMLİN, FİNLANDİYA'YA RESTİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i uyaran Rusya'dan ise jet hızında bir açıklama gelmişti. Daha önce Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirten Kremlin, bu kez de "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" açıklamasını yapmıştı.

İSVEÇ DE NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu gelişme sonrası İsveç'ten de ortalığı daha da hareketlendirecek hamle geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.