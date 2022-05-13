Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de! - Son Dakika
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Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de!

13.05.2022 12:40

Finlandiya ile İsveç'in NATO üyelikleri gündemde yer tutmaya devam ederken İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, askeri örgüte katılım hakkında destekleyici konuştu. İsveç Savunma Bakanı bugün verdiği bir demeçte iki İskandinav ülkesinin NATO katılımlarının bölgenin savunma yeteneklerini güçlendirileceğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün yaptıkları ortak açıklamada ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Dünyada yankı uyandıran açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

KREMLİN, FİNLANDİYA'YA RESTİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i uyaran Rusya'dan ise jet hızında bir açıklama gelmişti. Daha önce Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirten Kremlin, bu kez de "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" açıklamasını yapmıştı.

İSVEÇ DE NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu gelişme sonrası İsveç'ten de ortalığı daha da hareketlendirecek hamle geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.

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