Son Dakika Haberleri: Bir İspanyol'dan Avrupalılara sıcak hava dalgasında yapılması gerekenler listesi
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Bir İspanyol'dan Avrupalılara sıcak hava dalgasında yapılması gerekenler listesi

1 saat önce

Bir İspanyol'dan Avrupalılara sıcak hava dalgasında yapılması gerekenler listesi

Bir İspanyol'dan Avrupalılara sıcak hava dalgasında yapılması gerekenler listesi, System.String[]
İklim değişimi dünya genelinde sıcak hava dalgalarının görülme sıklığını artırırken Avrupalılar da bu yeni şartlara alışmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz ay sıcaklık ölçümlerinin kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek sıcaklıkların tespit edildiği bir hafta yaşandı. Türkiye'yi de zaman zaman etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında sıcağın zararlı etkilerini en aza indirmek ve vücudu serin tutmak için bir takım önlemlerin alınması gerekiyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:07 
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