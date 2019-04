Bir İstedi, Beş İneği Oldu...sabiha Nine'nin Yüzü Yardımsever Vatandaşlar Sayesinde Güldü

Sabiha Nine hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Sabiha Özel: "Gözyaşlarım dindi şükür, artık üzülmüyorum"



DENİZLİ - Denizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağladığı fotoğraf ile Türkiye'nin gündemine oturan 70 yaşındaki Sabiha Nineye, hayırsever iş adamı inek hediye etti. Kendisine uzanan yardım eli ile buzağılar ile birlikte 5 inek sahibi olan yaşlı kadın hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Geçtiğimiz 4 Nisan'da Merkezefendi ilçesi Altındere mahallesinde yaşanan olayda, tek başına yaşayan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kendine bağladığı yaşlılık maaşı ve 2 ineği sayesinde geçimini sağlayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'in ineklerinden biri uçurumdan aşağı düşerek telef oldu. Olayın ardından telef olan ineğinin başına oturarak ağladığı esnada yoldan geçen birisi yaşlı kadının feryat ettiği esnada bir fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi. Sonrasında ise Sabiha Nineye ulaşan İhlas Haber Ajansı muhabiri yaşlı kadının durumunu haberleştirerek ülke gündemine taşıdı. İHA'nın haberi ile kamu kurumları başta olmak üzere hayırseverler harekete geçti. Sabiha Ninenin durumuna kayıtsız kalmayan İstanbullu bir iş adamı da yaşlı kadına inek hediye etti. İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta gündeme getirdiği yardımlaşma ve paylaşma duygusunun kendilerine bir ders niteliğinde olduğunu ve bunun yanında bir insanlık görevi olarak Sabiha Nineye inek hediye ettiğini belirtti.



"Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan'dan"

Sabiha Nineye Çivril ilçesinden alınan inek yaklaşık 120 kilometrelik bir yolculuğun ardından kendisine ulaştırıldı. Kendisine getirilen ineğin seven ve ahırına koyan yaşlı kadın hayırseverler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Özel, "Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan'ın Allah makamından eksik etmesin. Allah gücünü kuvvetini daha çok versin. Gözyaşlarım dindi şükür, artık üzülmüyorum" dedi.

