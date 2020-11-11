"Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" iyilik konutlarının hayırsever çiftine plaket verildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla başlatılan iyilik konutlarından yaptıran hayırsever çifte, İlçe Müftülüğü tarafından plaket verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde ağır kış şartlarında çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler için "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla başlatılan iyilik konutlarından yaptıran ilçenin Geriş Köyünde yaşayan hayırsever çift Zekeriya Çolak ve eşine, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından teşekkür belgesi ve Çaycuma Müftülüğü tarafından da plaket takdiminde bulunuldu.

Teşekkür belgesi ve plaketi hayırsever Zekariya Çolak ve eşine takdim eden İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş; "Çaycuma'da örnek manada hayri hizmetlere öncülük eden Zekeriya Çolak'a başta Çaycuma halkımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Süresinin 112. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyurur, 'Her kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.' İşte böylesi güzel amelleri işleyen ve işleyenlere vesile olanlara ne mutlu ki, Yüce Rabbimiz onlardan daim razı olsun" dedi. - ZONGULDAK