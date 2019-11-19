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Son Dakika Genel 'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazası - Son Dakika

'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazası

7 saat önce

'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazasıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi Şehit Sercan Öklük İlkokulu öğretmenlerinden Tülay Çamaş E-Twining projesi kapsamında 'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazasını okul bünyesinde açarak maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımcı oluyor.

'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazası

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi Şehit Sercan Öklük İlkokulu öğretmenlerinden Tülay Çamaş E-Twining projesi kapsamında 'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazasını okul bünyesinde açarak maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımcı oluyor.

Her gelen ihtiyacını mağazadan alarak ayrılırken yardım severler ise mağazaya kullanmadıkları ve yeni aldıkları ürünleri koyarak mağazanın devamlı açık kalmasını sağlıyorlar.

Yardımların gizli bir şekilde yapıldığını söyleyen öğretmen Tülay Çamaş, projede başarılı olduklarını söyledi. Tülay Çamaş yaptığı açıklamada, "Bu yıl Türkiye Azerbaycan ortaklı bir E-Twining projesi yürütmeye başladık. Projemizin ismi 'Bir İyilik Yap İyilik Bul'. Proje kapsamında her ay çeşitli konularda iyilikler yapıyoruz. İnsanlara, hayvanlara, doğaya, çocuklara iyilik gibi farklı başlıklarda etkinliklerle iyilik yapıyoruz. Bizim ilk ay konumuz insanlara iyilikti, bu bağlamda velilerimden de destek alarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Evinizde kullanmadığınız ama iyi durumda olan, bu bana lazım değil ama başkasının işine yarayabilir dediğimiz eşyalarımızı velilerden istedik. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadı yardımcı oldular. Daha sonra okuldaki diğer öğretmen arkadaşlarla bu etkinlik fikrini paylaştığımda onlardan da destek aldım. Bu ürünleri topladık. Hedeflediğimizden çok daha büyük bir mağaza oldu çok şükür. Sürekli de katılım devam ediyor. İhtiyacı olan öğrenci kendi öğretmeniyle birlikte kimse görmeden ihtiyacı olan eşyayı alıp götürebiliyor. Ben buna evimize poşet poşet iyilik götürüyoruz diyorum. Aslında etkinliğimizi Şehit Sercan Öklük İlkokulu 2-B sınıfı olarak başlatmıştık ama arkadaşlarımın ve velilerimizin sayesinde düşündüğümüzden daha büyük bir etkinliğe dönüştü. Okulumuzdaki diğer sınıflardan geldikleri gibi artık okul çevresinde hiç velimiz olmayan insanlarda gelip hocam siz iyilik öğretmeniymişsiniz deyip iyilik mağazamızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. İyilik öğretmeni olarak adlandırılmak beni çok mutlu ediyor ve hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Sadece öğrencilere yada okul velilerine değil onlarında komşularına, akrabalarına ulaşmış olduk ve onlara da mağazamızdan poşet poşet iyilikler yolladık" dedi.

Şehit Sercan İlkokulu Müdürü Mahmut Aktiken ise yaptığı açıklamada, "Bu proje öğretmenimizin E-Twining kapsamında hazırladığı bir projedir. Bu proje vesilesiyle velilerin ve projeye destek veren öğretmen arkadaşlarım sayesinde bu iyilik mağazası oluşmuştur. Bu mağazadan ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir" diye konuştu.

'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazası

Fatsa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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