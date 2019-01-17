Son Dakika Haberleri: Bir Kadın Cinayeti Daha

Bir Kadın Cinayeti Daha

50 dakika önce

Edirne'de 3 ay evli kaldığı ve barışmak istediği eski eşinden ret cevabı alan adam, yanında getirdiği av tüfeğiyle önce genç kadını vurdu ardından intihara teşebbüs etti.

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Edirne'de 3 ay evli kaldığı ve barışmak istediği eski eşinden ret cevabı alan adam, yanında getirdiği av tüfeğiyle önce genç kadını vurdu ardından intihara teşebbüs etti.

Olay, Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay evli kaldıktan sonra boşanan Emre Ş. (22) ve Kübra Olgun (21) çifti, Olgun'un evinde konuşmak için bir araya geldi. Emre Ş. eski eşinden 'ret' yanıtını alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle Olgun'a ateş etti.

Önce eski karısına sonra kendisine sıktı

Daha sonra evden çıkarak merdiven boşluğuna giden Emre Ş, aynı tüfeği göğsüne dayayarak intihara teşebbüs etti. Olayda, talihsiz kadın hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Emre Ş.'yi ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Edirne, 3. Sayfa
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