Son Dakika Haberleri: Bir Kadın Cinayeti Daha

Bir Kadın Cinayeti Daha

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir kadın evine gelen şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vurarak öldürüldü.

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Kahramanmaraş'ta bir kadın evine gelen şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vurarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde ikamet eden Emine Yıldız (45), evine gelen A.K. isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu. Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Halil Koyun - Muhammet Özer/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:46 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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