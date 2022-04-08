Bir kadın cinayeti daha! 3 ay önce boşanmıştı, eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü - Son Dakika
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Bir kadın cinayeti daha! 3 ay önce boşanmıştı, eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü

08.04.2022 08:43
Bir kadın cinayeti daha! 3 ay önce boşanmıştı, eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde 38 yaşındaki kadın, 3 ay boşandığı boşandığı eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Katil zanlısı eski eş ise gözaltına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, akşam 21.00 sıralarında 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Ç.(46)'nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında gözü dönen Birol Ç., Zeynep Gıcık'ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol ettiği Zeynep Gıcık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kadının cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eski eş Birol Ç, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hisarcık, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kadın cinayeti daha! 3 ay önce boşanmıştı, eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü - Son Dakika


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