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Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü - Son Dakika

Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

22.02.2022 12:07

Ankara yine bir kadın cinayetine tanık oldu. 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar'ın bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca, Gülsüm Kuyar'ı temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda katletti.

Dün akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.

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Sincan, Ankara, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü - Son Dakika


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