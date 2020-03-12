Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), komşuları tarafından evinde, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Savcı olay yeri incelemesini sürdürüyor.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:11 Kaynak: AA
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