Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), komşuları tarafından evinde, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Samsun 'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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