Bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bir kadın evinde ölü bulundu

20.04.2022 20:47

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu, birlikte yaşadığı öne sürülen ve hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu, birlikte yaşadığı öne sürülen ve hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan kişi gözaltına alındı.

Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde müstakil bir evde yaşayan Hülya Karataş'ın (64) rahatsızlandığını gören erkek arkadaşı H.Ç. (47) durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, Karataş'ın yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinir krizi geçiren H.Ç, kurusıkı tabancayla kendisine zarar verdi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edilen H.Ç, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla gözaltına alındı.

Ölümü şüpheli bulunan kadının cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morga kaldırıldı.

Bir kadın evinde ölü bulundu
Bir kadın evinde ölü bulundu
Bir kadın evinde ölü bulundu
Bir kadın evinde ölü bulundu

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Karataş, Efeler, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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