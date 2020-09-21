Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü - Son Dakika

Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü

Asya ülkesi Endonezya'da, flört uygulamasından tanıştığı ve zengin sandıkları adamı tuzak kurup öldüren kadın ve sevgilisi yakalandı. Genç kadın, adamla cinsel ilişkiye gireceği sırada sevgilisi odaya girip şahsı öldürüp 11 parçaya böldü.

Endonezya'nın Jakarta şehrinde yaşayan isminin baş harflerinin kısaltması LAS olarak açıklanan 27 yaşındaki kadın, flört uygulaması Tinder'da ismi RHW olan 27 yaşındaki adamla tanıştı. Kadın, inşaat şirketinde çalışan adamın zengin olduğunu düşünüp 26 yaşındaki erkek arkadaşı ile adamı tuzağa düşürüp parasını gasbetme planı yaptı. Çift, bir apartman dairesi kiraladı. Kadın Tinder'da tanıştığı RHW lakaplı şahsı evine davet etti. Bu sırada kadını erkek arkadaşı diğer odada gizledi. Kadın ve RHW cinsel ilişkiye girmek üzereyken kadının ismi DAF olarak açıklanan erkek arkadaşı odaya girip RHW'nin kafasına tuğla ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİNİ 11 PARÇAYA BÖLMÜŞLER

Çift, daha sonra öldürdükleri adamın cansız bedenini 11 parçaya bölüp çöp poşetlerinin içine koyduktan sonra adamın banka kartlarını alıp kiraladıkları apartman dairesinde ayrıldı.

KREDİ KARTINDAN BİRÇOK EŞYA SATIN ALMIŞLAR

RHW'den uzun süre haber alamayan ailesi olayı polise bildirdi. Polis, RHW'nin telefon kayıtlarına bakınca erkek arkadaşı ile kendisine tuzak kuran kadının telefonuna ulaştı. Polis, çifti gözaltına aldı. Çift, ifadelerinde adamın çok zengin olduğunu düşünüp kendisini tuzağa düşürmek istediklerini söyledi. Cinayetten sonra çiftin RHW'nin kredi kartını kullanıp birçok değerli eşya ve motosiklet aldıkları tespit edildi. Tutuklanan LAS ve erkek arkadaşı DAF, suçlu bulunmaları durumunda idam cezası alacaklar.

Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü

Endonezya, Tinder, Erkek, Kadın, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:15

Son Dakika Dünya Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü - Son Dakika Dünya

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