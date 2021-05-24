Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası - Son Dakika

Adalet:

Memleket hayvanat bahçesine döndü. Bu kadar ne olduğu belirsiz insanları ülkene toplarsan olacağı budur. Mecbur muyuz böyle olayları yaşamaya? yemin ederim 90 lı yılları özledim. Memleketim sade insanları daha düzgün. Hiç iyi yere gitmiyor. Ama bunu halk olarak biz yaptık. Hak ettik...