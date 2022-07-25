Bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

25.07.2022 09:58

Esenyurt'ta bir kadın oturduğu sitenin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Esenyurt'ta bir kadın oturduğu sitenin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadın ağır yaralanırken cadde üzerinde seyir eden bir kişi de hafif yaralandı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışmayla iki kişi yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt, Pınar mahallesi Sivas Kongre caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Mine C. Oturduğu sitenin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerine geldikleri motosiklet ile hızla uzaklaşırken saldırı sonucu talihsiz kadın ağır yaralandı. O esnada oradan geçen başka bir kişi de saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar yapan polis ekipleri saldırı düzenleyen şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı, olay ilgili olarak iki kişi yakalandı.

(Erdal Can İçelli - Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

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ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN AĞIR YARALANDI ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN AĞIR YARALANDI Esenyurt'ta bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı Esenyurt'ta bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı
Kaynak: İHA

Esenyurt, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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