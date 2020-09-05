Bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Ö.G. (39) ile kocası Z.G. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G. eşini boğdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kavga sırasında eşi tarafından bıçaklandığını ileri süren Z.G. Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Cinayet zanlısı kocanın, bir camide müezzin ve boğarak öldürdüğü eşinin ise din görevlisi olduğu belirtildi.

Çiftin, aralarında daha önce de kavgalar yaşandığı ve 2 çocuk sahibi oldukları öğrenildi.