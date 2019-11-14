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Bir Kadın Zaferi

7 saat önce

Maria Peters'ın yazıp yönettiği Bir Kadın Zaferi, uluslararası müzik camiasında ilk kadın orkestra şefi olan Antonia Louisa Brico'nun hikayesini anlatıyor.

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Maria Peters'ın yazıp yönettiği Bir Kadın Zaferi, uluslararası müzik camiasında ilk kadın orkestra şefi olan Antonia Louisa Brico'nun hikayesini anlatıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:09 Kaynak: AA
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