Son Dakika Haberleri: Bir Kadın Zaferi Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Bir Kadın Zaferi Filmi

17 dakika önce

Bir Kadın Zaferi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bir Kadın Zaferi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir Kadın Zaferi Filmi, System.String[]

Antonia Brico, küçük yaşlardan beri orkestra şefi olmak istemektedir ancak kadın olduğu için ciddiye alınmaz. Maruz kaldığı durum sonrası dünya ile yüzleşmeye karar veren Antonia, Berlin Filarmoni Orkestrası sınavına girmeye karar verir. Bu sırada hayatının aşkı ile tanışan genç kadın, bir süre sonra sevdiği adam ve hayallerinin peşinde gitme konusunda bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Maria Peters

Senaryo: Maria Peters

Oyuncular: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe , Raymond Thiry, Gijs Scholten van Aschat, Richard Sammel, Sian Thomas, Tim Ahern, Sara Visser, Michael Watson-Gray, James Sobol Kelly, Anna Antonowicz, Kok-Hwa Lie, Peter Basham, Samantha Newman, Nastassia Firestone, Carole Street, Benjamin Gijzel, Céline Purcell, Ronald Armbrust, Judith van der Werff, Loes Schnepper, Chip Bray, Adele Atzert, Marie-Claire Witlox, Lee M. Ross, Annemarie Feltmann, Boris Saran

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: The Conductor

Yapımcı Firma: NuBoyana Film Studios

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Hollanda

Orijinal Dili: İngilizce, Flamanca, Almanca

Filmin Süresi: 137 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 25.10.2019


Bir Kadın Zaferi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Berlin, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkında yeniden tutuklama istenen Demirtaş'tan ilk yorum
Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 09:12:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Kadın Zaferi Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]