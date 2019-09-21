Bir Kadın Zaferi Filmi

Antonia Brico, küçük yaşlardan beri orkestra şefi olmak istemektedir ancak kadın olduğu için ciddiye alınmaz. Maruz kaldığı durum sonrası dünya ile yüzleşmeye karar veren Antonia, Berlin Filarmoni Orkestrası sınavına girmeye karar verir. Bu sırada hayatının aşkı ile tanışan genç kadın, bir süre sonra sevdiği adam ve hayallerinin peşinde gitme konusunda bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Maria Peters

Senaryo: Maria Peters

Oyuncular: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe , Raymond Thiry, Gijs Scholten van Aschat, Richard Sammel, Sian Thomas, Tim Ahern, Sara Visser, Michael Watson-Gray, James Sobol Kelly, Anna Antonowicz, Kok-Hwa Lie, Peter Basham, Samantha Newman, Nastassia Firestone, Carole Street, Benjamin Gijzel, Céline Purcell, Ronald Armbrust, Judith van der Werff, Loes Schnepper, Chip Bray, Adele Atzert, Marie-Claire Witlox, Lee M. Ross, Annemarie Feltmann, Boris Saran

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: The Conductor

Yapımcı Firma: NuBoyana Film Studios

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Hollanda

Orijinal Dili: İngilizce, Flamanca, Almanca

Filmin Süresi: 137 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 25.10.2019



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