Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te, bir kadını hürriyetinden yoksun bırakarak zorla alıkoyan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, bir kadını hürriyetinden yoksun bırakarak zorla alıkoyan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mağdur kadın ise kurtarıldı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir adreste bir kadının zorla alıkonolduğuna yönelik ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından çalışma başlatan ekipler, kadını hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon sonucu mağdur kadın kurtarılırken adreste yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Kadını hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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