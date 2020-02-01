Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sancaktepe'de, H.L. isimli kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin yaptığı çalışmada Beşir Ç. (45) ve Adem I. (37) isimli şahısların olaya karıştığını belirledi.

Zanlılardan Beşir Ç. Meclis Mahallesi'nde gözaltına alınırken, Adem I. ise polise teslim oldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.