Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Sancaktepe'de, H.L. isimli kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Sancaktepe'de, H.L. isimli kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin yaptığı çalışmada Beşir Ç. (45) ve Adem I. (37) isimli şahısların olaya karıştığını belirledi.

Zanlılardan Beşir Ç. Meclis Mahallesi'nde gözaltına alınırken, Adem I. ise polise teslim oldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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