Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bayanın cebinden telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtığı iddia edilen Ö.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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