Kadın çocuklarıyla birlikte uyuyordu, o anda kameranın kaydettikleri izleyenleri dehşete düşürdü - Son Dakika
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Kadın çocuklarıyla birlikte uyuyordu, o anda kameranın kaydettikleri izleyenleri dehşete düşürdü

22.10.2022 11:47
Kadın çocuklarıyla birlikte uyuyordu, o anda kameranın kaydettikleri izleyenleri dehşete düşürdü

Bir kadının çocuklarıyla birlikte uyuduğu sırada kameraya takılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Bahsi geçen görüntüde evde yaşanan esrarengiz olaylar izleyenleri dehşete düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan esrarengiz görüntüler arasına bir yenisi daha eklendi. Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntüde anne ve çocuklarının uyuduğu görülüyor. O esnada çocukların sallanan atı bir anda hareket etmeye başlıyor. Atın hareket ettiğini duyan kadın, atı alıp başka bir yere koyarak uyumaya devam ediyor.

İZLEYENLERİN KANINI DONDURDU

Ancak sonrasında kamera kadrajına giren görüntü ve evin içerisinde yaşananlar ise izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Sık sık kamera kadrajına giren siyah bir gölge ve evdeki eşyaların yerlere düşmesi ile kadın zaman zaman uykusundan uyanarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Ancak her seferinde yaşanan durumda bir anormallik olmadığına kanaat getirerek uykusuna devam ediyor.

ÇOCUKLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Görüntünün sonlarına doğru mutfaktaki eşyaların tek tek yere dökülmeye başlaması ile kadın yine korku içerisinde uyanıyor. Dökülen eşyaların çıkardığı seslerle çocuklar da uykularından uyanarak korku içerisinde annelerine sarılıyor. Kısa sürede çok izlenenler arasında giren bu video için kurgu diyenler de var, gerçek olduğunu savunanlar da...

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Cin Deresi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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