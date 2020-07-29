Bir kadının düşerek hafif yaralanmasıyla sonuçlanan park yeri tartışması kameralara yansıdı - Son Dakika

Bir kadının düşerek hafif yaralanmasıyla sonuçlanan park yeri tartışması kameralara yansıdı

İzmir'in Balçova ilçesinde park yeri tartışması yaşadığı kadını iterek yere düşmesine ve başını çarpmasına neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde park yeri tartışması yaşadığı kadını iterek yere düşmesine ve başını çarpmasına neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Z.Ç, Ata Caddesi'ndeki bir otobüs firmasının yazıhanesinin önüne aracını park etmek istedi. Park yeri konusunda iş yeri çalışanlarından K.Ö. ile Z.Ç. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında K.Ö, Z.Ç'yi iterek yaralanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilen Z.Ö. ile iş yeri çalışanı K.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan bölgedeki bir kişi, olay anını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kadının itilmesi ve yere düşerken başını otomobilin kapısına çarpması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:41

Kaynak: AA

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi