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Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış! - Son Dakika

Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!

21.02.2022 10:33

Hatay'da, 5 yıl önce evde iple asılı bulunan Medine Kara'nın günlüğünden, eşinden gördüğü işkence ve şiddet çıktı. Ailesi, Medine'yi eşinin öldürüp intihar süsü verdiğini öne sürüyor. Bu satırların yazılmasına neden olan koca Ahmet Kara ise sadece 3 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) vücudunda darp izlerine rastlandı. Genç kadının ailesi cinayet şüphesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Kız kardeşinin eşyalarını toplamaya giden abla Nuray Değirmenci, Medine'nin eşi Ahmet Kara'dan şiddet uyguladığını günlüğüne yazdığını gördü.

Evinde asılı halde bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı! Gördüğü işkenceyi satır satır yazmış

"AĞZIMA SİLAH DAYAYIP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİN"

Medine Kara'nın günlüğüne "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. O silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" yazdığı görüldü.

Evinde asılı halde bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı! Gördüğü işkenceyi satır satır yazmış

"ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER"

Abla Nuray Değirmenci (50), "Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Cep telefonunda şiddet içeren mesajlar attığı da kriminal incelemesi sonucu ortaya çıktı. Kardeşimi gelinlikle verdik kefenle aldık" dedi.

Evinde asılı halde bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı! Gördüğü işkenceyi satır satır yazmış

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İntihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi Ahmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Kara hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan iddianame hazırladı. 3 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kara 27 Nisan'da mahkeme karşısına çıkacak. Ahmet Kara'nın suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Evinde asılı halde bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı! Gördüğü işkenceyi satır satır yazmış

"KARDEŞİMİMİN MEZARININ AÇILMASINI İSTİYORUM"

Kız kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, acılar içinde yaşadıklarını söyledi. Kardeşinin hayat dolu bir kız olduğunu anlatan acılı abla, "Kesinlikle kardeşim, intihar süsü verilerek asılmıştır. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzıma dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Savcılığa verdiğimiz günlük ile cep telefonundaki işkence mesajları her şeyi ortaya koyuyor. Kardeşimin mezarının açılmasını istiyorum. O zaman her şey ortaya çıkacak. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış! Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış! Eşini asıp intihar süsü verdi, cezaevinde intihar etti Eşini asıp intihar süsü verdi, cezaevinde intihar etti Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Ahmet Kara, İntihar, Medine, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış! - Son Dakika
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