Bir kadınla samimi fotoğrafları sızdırılan AK Partili başkan, istifa etti

Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı'nın sızdırılan fotoğrafları başını yaktı. Başkan Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi pozları sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine Çakıcı'nın partisi tarafından istifası istendiği öne sürüldü.

İSTİFA ETTİ

Evli ve üç çocuk babası olan Çakıcı, dün yaptığı açıklamayla yasak aşkını itiraf ederek, "Yarın istifamı vereceğim" dedi. Bugün belediye binası önünde açıklama yapan Çakıcı, istifa ettiğini duyurdu.

MİKROFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR

Başkan Çakıcı'yı destekleyenler, konuşma sırasında "İstifa etme" diye bağırdı. Çakıcı son sözünü tamamlamadan taraftarları istifa sözünün duyulmaması için mikrofonu elinden almaya çalıştı.

"BEN SİZLERE YANLIŞ YAPMADIM"

Çakıcı, "Gece gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Partili olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı. Ama ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden fake hesaplarla , sahte hesaplarla kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.

ŞEFİK ÇAKICI KİMDİR?

1995'ten 2014 yılına kadar ticaret ilgilenen Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu.

Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Boyabat İlçe Teşkilatı Başkanlığı, AK Parti Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, 2 Dönem AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirmiştir.

İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Şefik Çakıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.