Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı (2)

02.12.2022 15:53
Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı (2)

KIZLARA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞAfyonkarahisar'da, Engin Taş'ın sokakta tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklandıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş...

KIZLARA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Afyonkarahisar'da, Engin Taş'ın sokakta tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklandıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) gözaltına aldı. İki şüphelinin polis merkezindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Engin Taş'ın çalıştığı fırına gelen 2 kızın, 2 erkeğin kendilerini takip ettiğini söylediği ve yardım istediği iddia edildi. Kızların yardım talebi üzerine Engin Taş'ın Serkan Ç. ve V.Ç.'yi uyardığı, daha sonra çıkan tartışmanın ardından iki kişi tarafından boynundan bıçaklandığı öne sürüldü.

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Engin Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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