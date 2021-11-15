Üye Girişi
Bir Kahramanlık Destanı " Ezineli Yahya Çavuş" Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de - Son Dakika

Bir Kahramanlık Destanı " Ezineli Yahya Çavuş" Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de

15.11.2021 10:02
Bir Kahramanlık Destanı " Ezineli Yahya Çavuş" Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de

Çanakkale Savaşları sırasında 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini durduran Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını konu alan "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli, televizyonda ilk kez bu akşam saat 22.00'da TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş'un hayatı belgesel oldu. Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı'nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanı, televizyonda ilk kez bu akşam saat 22.00'da TRT Belgesel'de.

Belgeselde yerli ve yabancı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş'un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri'yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdı. Belgeselin hazırlanmasında torunları ve torunlarının çocuklarının anlatımlarıyla, Yahya Çavuş Köyü'ndeki sözlü anlatımlardan yararlanıldı.

Ezineli Yahya Çavuş

Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğse yaşanan muharebede, 10'uncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara almasıyla bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3'üncü Kirte Muharebelerinde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasından bir gün sonra şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.

Bir Kahramanlık Destanı Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de

TRT Belgesel, Çanakkale, Belgesel, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bir Kahramanlık Destanı ' Ezineli Yahya Çavuş' Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! 10:05 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim 09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı 09:19 Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında 09:14 Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü 08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti 08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler 08:01 Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler 07:51 "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur

Son Dakika Haberleri
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
08:15 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
08:07 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
09:37
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var         
09:26
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu         
08:16
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 10:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bir Kahramanlık Destanı " Ezineli Yahya Çavuş" Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement