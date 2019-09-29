"Bir kalbe dokun" kampanyası ilgi görüyor

Giresun'un Espiye ilçesinde Esnaf Bekir Yılmaz'ın girişimi ile hayata geçen " Bir kalbe dokun" kampanyası ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülüyor.



İlçede "Bir kalbe dokun" kampanyasında kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası kıyafetler, sokakta kurulan tezgah ve askı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kampanyaya destek veren vatandaşların giymediği dolabında beklettiği büyük veya küçük gelen ya da modası geçmiş diyerek kullanmadığı kıyafetler, askıda ve tezgahlarda toplanıyor. Kıyafet, ayakkabı ve yiyeceğe ihtiyacı olan vatandaşlar da askıdan aldıklarıyla ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.



Evinde kullanmadığı ihtiyaç fazlası kıyafetlerini verecek kimse bulamadığı için yola çıkan ve bulunduğu iş yerinin önüne kendi imkanları ile askı yaparak örnek bir projeyi hayata geçiren Esnaf Bekir Yılmaz, duyarlı halk ve esnafın destekleri ile kazaktan pantolona, kabandan monta, ayakkabıdan gömleğe kadar topladığı kıyafetler, ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından askıdan alınarak kullanılıyor.



Evinde kullanmadığı kendi kıyafetlerini toplayıp birisine vermeyi düşündüğünü ama verecek kimse bulamadığı için çöpe giden giysileri değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz, " Kampanyamız kapsamında ayakkabı, kıyafet ihtiyacı olan insanlarımızın buradan faydalanması için böyle bir şey başlattık. Esnaf ve yakın çevredeki arkadaşlarımız sağ olsun destek veriyorlar. İlçemizin dışında Bursa, İzmir, İstanbul hatta yurtdışındaki hemşerilerimizden dahi destek görüyoruz. Kargolarla gönderdikleri kıyafetler ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor" dedi. - GİRESUN