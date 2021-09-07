Kamyonette yapılan aramada sebze kasaları içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 101 kilo 250 gram esrar bulundu, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.

Adana 'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti

Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti