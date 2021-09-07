Bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada sebze kasaları içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 101 kilo 250 gram esrar bulundu, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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