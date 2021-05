Bir kap mama ile bir gönüllü yürek oldular - Son Dakika

Bir kap mama ile bir gönüllü yürek oldular

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları tarafından hazırlanan "Bir Kap Mama, Bir Gönüllü Yürek" sloganıyla başlatılan proje sayesinde sokak hayvanlarına duyarlılık gösterilerek farkındalık oluşturuldu.

Ünye ve Çaybaşı ilçelerinin mahallelerinde sokak hayvanlarına karşı besleme ve mama desteği sağlayan Kızılay Gençlik Kolları, 18-30 yaş arası gençleri ise gerçekleştirdikleri her projelerinde duyarlılığa davet etti. Ülke genelinde sokak hayvanlarına karşı yapılan besleme, sahiplenme ve duyarlılık oluşturulmasının özellikle genç kesimlerde başlaması gerektiğine vurgu yapan Kızılay Gençlik Kolları, "Bir Kap Mama, Bir Gönüllü Yürek" projesini hayata geçirdi.

"İyilik yapmak dünyayı güzelleştirir"

Sokak hayvanlarına ve canlılarına karşılık beklemeden yapılan her iyiliğin dünyayı daha da güzelleştireceğini ifade eden Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük," Bir kap mama, bir gönüllü yürek projesiyle çıktığımız bu yolda Kızılay gençleri olarak sokak dostlarımızın yanında olduk. Sokak dostlarımıza karşılık beklemeden iyilik yapmak dünyayı güzelleştirir. Bizde buradan tüm dost ve vatandaşlarımızı bu güzelliğe davet ediyoruz. Bu gün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Kızılay şubemizden, gençlik yönetimi ve gönüllü kardeşlerimizle beraber Ünye Tekkiraz ve Hanyanı Mahalleleri ile Çaybaşı ilçemizi ziyaret etmemizin ardından son olarak Ünye'de bulunan sokak barınağında bulunan canlarımızı ziyaret ettik. Biz Kızılay ailesi olarak her zaman sokak dostlarımızın yanında olduğumuzu herkese söylemek istiyorum" dedi.

"18-30 yaş arası herkesi bekliyoruz"

Yaptıkları sosyal çalışmalar ve etkinlikler sayesinde gençlere kapılarının her zaman açık olduğunu ve yapılacak her projede gençlerle beraber yol almak istediklerini söyleyen Hakan Küçük, "18-30 yaş arası genç kardeşlerimizi Kızılay çatısı adı altında topluyoruz. Kızılay gençleri sosyal aktiviteler anlamında önemli bir görevi arz ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana sosyal duyarlılıklara imza attığımız her gün gibi bu günde 30 kişilik yönetim ve gönüllü arkadaşlarımızla görevdeyiz. Ramazan ayından bu yana yaptığımız her çalışmalarımız kamuoyunda güzel karşılanıyor" diye konuştu.