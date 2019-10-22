Bir kardeşi komşular aldı, diğer kardeş dışarıda kaldı... Başkent'te kirasını ödeyemeyen 2 çocuklu aile sokakta kaldı

"Kardeşim benimle okula gelirse o da ısınır"

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi'nde ev kirasını ödeyemeyen 2 çocuklu aile sokakta kaldı. Pazar yerinde odun yakarak ısınmaya çalışan aile yardım eli bekliyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi'nde kirasını ödeyemedikleri için oturdukları evden tahliye edilen Karakaya ailesi, 2 çocuklarıyla sokakta kaldı. Kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Muhsin Karakaya, iş bulamadığı gerekçesiyle ekonomik sıkıntıya düştü. Bir süre kiralarını ödeyemeyen Karakaya ailesi, ev sahipleri tarafından evden çıkarıldı. Eşyalarıyla sokakta kalan 2 çocuklu aile, aynı mahallede bir pazar yerinde kendilerine çadır kurdu. Çevreden topladıkları odunları yakarak ısınmaya çalışan ailenin küçük oğlu Çağrı soğuktan dolayı rahatsızlandı.

"Geceleri soğuk oluyor"

Evlerinden çıkarıldıktan sonra eşyalarıyla birlikte gidecek yerleri olmadığını söyleyen iki çocuk annesi Öznur Karakaya, "Burada kaldık. Geceleri soğuk oluyor. Dışarıdan farksız, yaktığımız ateş bizi ısıtmıyor" dedi. Komşuların getirdikleri yiyecekleri yediklerini anlatan Karakaya, çocuklarından birinin soğuktan hasta olduğunu yardım beklediklerini belirtti.

"iki ayda bir 70 lira yardım alıyoruz"

İki gündür sokakta kaldıklarını anlatan Muhsin Karakaya, "Devletten iki ayda bir 70 lira yardım alıyoruz. Kağıt topluyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz" dedi. Çocukların kendilerine neden okula gitmediklerini sorduğunu ifade eden baba Karakaya, "bir şey diyemiyorum, yollayacağım diyorum" dedi.

"Çağrı da gelse o da ısınır"

Sokakta kaldıkları için başka bir ailenin yanına gitmek zorunda olan küçük Çınar (7), "Okulumu, arkadaşlarımı özledim. Ders yapmayı özledim ama ısınıyorum Çağrı da gelse o da ısınır. O dışarıda kaldı hasta" dedi.

"Çalışmak istiyorum"

Devlet büyüklerinden yardım eli bekleyen Karakaya ailesi, iş istediğini ve çalışmak istediğini söyledi. Aileye yardım ettiğini belirten Kemal Topçu, "Elimden geleni yapıyorum. Odun, kömür, yiyecek yardımı yapıyorum fakat elimden fazla bir şey gelmiyor. Büyüklerimizin yardımcı olması lazım" dedi.

Küçük Çınar'ı evlerine götüren baba Karakaya'nın çocukluk arkadaşı Duran Çevik ise, "Elimizden geldiği kadar yardım yapıyoruz. Çocuğun bir tanesini aldık evimize götürdük. Diğer çocuk hasta olduğu için annesinden ayrılamıyor. Onu alamadık ama diğerini aldık. Bizde kalıyor. Eşyalarını çalarlar diye aileyi de alamıyoruz yanımıza. Allah rızası için sadece bir iş verseler bu adam ailesine bakabilecek durumda. Cumhurbaşkanımız duyarsa kesinlikle yardım edeceğine inanıyorum. Büyüklerimizden bir tanesi kesinlikle yardım eder. Para yardımı istemiyorum sadece iş istiyorum ailenin babası için" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını başka bir aileye geçici olarak da olsa vermek zorunda kaldıklarından üzüntü duyduklarını söyleyen Karakaya ailesi, en kısa zamanda tekrar bir araya gelerek sıcak bir yuvada olmanın hayalini kurduklarını belirtti.