Bir Kardeşin En Acı Görevi

Bir kardeşin en acı görevi Dün su kuyusunda bulduğu abla ve eniştesinin cenazesini bugün morgtan teslim aldıANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde su kuyusunda ablası ve eniştesinin cansız bedenlerini bulan kardeş, bu kez de morgtan cenazeleri aldı.

Bir kardeşin en acı görevi

Dün su kuyusunda bulduğu abla ve eniştesinin cenazesini bugün morgtan teslim aldı



ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde su kuyusunda ablası ve eniştesinin cansız bedenlerini bulan kardeş, bu kez de morgtan cenazeleri aldı.

Olay dün öğle saatlerinde İbradı'nın, Ormana Mahallesi'nde meydana geldi. Durdu Kesikçi ile eşi İhsan Kesikçi'den haber alamayan Durmuş Yürüyen, evin olduğu bölgeye geldi. Bir süre arama yapan Yürüyen, sonuç alamayınca ablası Durdu Kesikçi'nin daha önce çevresindekilere "Kendimi babamın kazdığı kuyuya atacağım." dediğini hatırladı.

Kuyunun olduğu alana giden Durmuş Yürüyen, ablası ve eniştesini 3 metrelik su kuyusunda hareketsiz şekilde buldu. İhbarla çiftin cansız bedenleri su kuyusundan çıkarılarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ön otopsileri yapılan Kesikçi çiftinin cenazeleri, Durmuş Yürüyen tarafından alındı. Durdu-İhsan Kesikçi çiftinin cenazelerinin Ormana Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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