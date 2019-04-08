Son Dakika Haberleri: Bir Kardeşin En Acı Görevi

Bir Kardeşin En Acı Görevi

30 dakika önce

Bir kardeşin en acı görevi Dün su kuyusunda bulduğu abla ve eniştesinin cenazesini bugün morgtan teslim aldıANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde su kuyusunda ablası ve eniştesinin cansız bedenlerini bulan kardeş, bu kez de morgtan cenazeleri aldı.

Bir Kardeşin En Acı Görevi, System.String[]
Bir kardeşin en acı görevi
Dün su kuyusunda bulduğu abla ve eniştesinin cenazesini bugün morgtan teslim aldı

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde su kuyusunda ablası ve eniştesinin cansız bedenlerini bulan kardeş, bu kez de morgtan cenazeleri aldı.
Olay dün öğle saatlerinde İbradı'nın, Ormana Mahallesi'nde meydana geldi. Durdu Kesikçi ile eşi İhsan Kesikçi'den haber alamayan Durmuş Yürüyen, evin olduğu bölgeye geldi. Bir süre arama yapan Yürüyen, sonuç alamayınca ablası Durdu Kesikçi'nin daha önce çevresindekilere "Kendimi babamın kazdığı kuyuya atacağım." dediğini hatırladı.
Kuyunun olduğu alana giden Durmuş Yürüyen, ablası ve eniştesini 3 metrelik su kuyusunda hareketsiz şekilde buldu. İhbarla çiftin cansız bedenleri su kuyusundan çıkarılarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ön otopsileri yapılan Kesikçi çiftinin cenazeleri, Durmuş Yürüyen tarafından alındı. Durdu-İhsan Kesikçi çiftinin cenazelerinin Ormana Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 Kaynak: İHA

Ormana, İbradı, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı Karı-Koca, Arazilerindeki 3 Metrelik Havuzda Ölü Bulundu Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:28:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Kardeşin En Acı Görevi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]