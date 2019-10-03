Bir kartalın gözünden Avrupa'da eriyen buzullar
32 dakika önce
Kartalın kanatlarının arasında takılan kameranın kaydettiği görüntülerdeki manzara nefes kesici. Kartalın gözün bu doğa güzelliklerini izlemek harika. Ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir geleceği de ortaya çıkarıyor.
Kartalın kanatlarının arasında takılan kameranın kaydettiği görüntülerdeki manzara nefes kesici. Kartalın gözün bu doğa güzelliklerini izlemek harika. Ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir geleceği de ortaya çıkarıyor. Küresel ısınmayla eriyen buzullları.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:42
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