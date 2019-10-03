Son Dakika Haberleri: Bir kartalın gözünden Avrupa'da eriyen buzullar
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Bir kartalın gözünden Avrupa'da eriyen buzullar

32 dakika önce

Kartalın kanatlarının arasında takılan kameranın kaydettiği görüntülerdeki manzara nefes kesici. Kartalın gözün bu doğa güzelliklerini izlemek harika. Ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir geleceği de ortaya çıkarıyor.

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Kartalın kanatlarının arasında takılan kameranın kaydettiği görüntülerdeki manzara nefes kesici. Kartalın gözün bu doğa güzelliklerini izlemek harika. Ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir geleceği de ortaya çıkarıyor. Küresel ısınmayla eriyen buzullları.

Bir kartalın gözünden Avrupa'da eriyen buzullar

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:42 
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