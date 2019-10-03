Bir kartalın gözünden Avrupa'da eriyen buzullar

Kartalın kanatlarının arasında takılan kameranın kaydettiği görüntülerdeki manzara nefes kesici. Kartalın gözün bu doğa güzelliklerini izlemek harika. Ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir geleceği de ortaya çıkarıyor. Küresel ısınmayla eriyen buzullları.