Bir kaza, 4 ölü, 5 cenaze Adana
'nın Pozantı
ilçesinde yolcu otobüsünün yön değiştiren hafif ticari araca çarpması sonucu anne, iki çocuğu ve aynı aileden yaşlı bir adam hayatını kaybederken, kazada ölen 8.5 aylık hamile kadının bebeği de tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı
Ailenin memleketleri Mardin
'den yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara
'ya döndükleri öğrenildi
Cenazeler otopsinin ardından morgtan alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin'e götürüldü
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde yolucu otobüsünün yön değiştiren hafif ticari araca çarpması sonucu anne, iki çocuğu ve aynı aileden yaşlı bir adam hayatını kaybederken, kazada ölen 8.5 aylık hamile kadının bebeği de tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Hüseyin T.'nin kullandığı 01 ALS 01 yolcu otobüsü, önünde yön değiştirmeye çalışan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Necim Ayağ Fidan Ayağ ve kızı Cemre'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç
içerisinde bulunan Fidan Ayağ'ın eşi Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan'da Pozantı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Annenin karnındaki 8.5 aylık hamile bebeği de kurtarılamadı
Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın 8.5 aylık hamile olduğu ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Cesedi Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğin kalbi attığı tespit edildi. Doktorlar hemen bebeği sezaryen ile alıp yaşatmaya çalıştılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gece bebek de hayatını kaybetti.
Bir acı haber de yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan'dan geldi. Çocuk hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Baba Hasan Ayağ'ın ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Bu arada, Ayağ ailesinin Ankara'da yaşadığı Hasan Ayağ'ın oto yıkamacı da çalıştığı bir yakını hayatını kaybettiği için Mardin'den cenaze töreninden döndükleri öğrenildi. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Morgda otopsiler tamamlandıktan sonra yakınları gözyaşları içinde cenazeleri aldı. Fidan Ayağ'ın annesi Sadiye Can, morg önünde kızının ve torunlarının cenazesi alınırken ağıtlar yakarak ağladı.
Cenazeler torağa verilmek üzere Mardin'in Sürgücü
Mahallesi'ne götürüldü.