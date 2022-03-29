BİR KAZADA 3 ACI YAŞADILAR - Son Dakika

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ADANA'da refüjdeki ağaçlardan turunç toplarken kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla ölen Nilüfer Kanat, kız kardeşi Özler Büyükmazı ve kuzeni Birsen Sonkur'un cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin, Genç yaşta annem gitti, annemin yarısı da gitti, ben ne yapacağım diye fenalık geçirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı öne sürülen Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobil de çarptı. Kazayı fark eden polis merkezinde görevli memurların telsiz anonsuyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın öldüğü belirlendi. Kadınların cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza yerinde ise kadınlardan geriye, turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü. Her 2 otomobilin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇOCUKLARI FENALIK GEÇİRDİ

Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nilüfer Kanat'ın oğlu Ayaz ve Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin, morg önünde fenalık geçirdi. Hüseyin Büyükmazı, Genç yaşta annem gitti, annemin yarısı da gitti, ben ne yapacağım Meleğim, bebeğim gitti diye gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durdukları gözlenen aile üyeleri, kazaya neden olan sürücülere tepki gösterdi. 3 kadının cenazesi, Karataş'ın Tuzla Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. (