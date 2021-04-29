Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim - Son Dakika

Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim

29.04.2021 08:20
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim, System.String[]

Adnan Oktar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan kediciği 52 yaşındaki Müge Öğütçü de itirafçı oldu. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitiren Öğütçü, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Adnan Oktar'ın kendisine 3 kez tecavüz ettiğini söyleyen Öğütçü, "Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle yıllarca kendisinden dayak yedim" dedi.

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği gerekçesiyle Adnan Oktar ve 13 yakın müridinin 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira ceza aldığı davada, kediciklerden Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Ögütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu.

"KADINLARA YATAKTA İYİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KENDİSİNİ ÖVMEMİ İSTEDİ"

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre Öğütçü mektubunda şunları anlattı: "1989 yılında yapılan ÖSYM sınavında birinci olup Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitirdim... Adnan Oktar kendisiyle birlikte olmak istemediğim için Dragos'taki örgüt merkezinde üç kez bana tecavüz etti. Daha sonra Didem Ürer ve Aylin Atmaca'yı yanına çağırdı. Adnan Oktar benden, gelen kadınlara yatakta çok iyi olduğunu söyleyerek kendisini övmemi istedi.

Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim
Mine Öğütçü.

"NİYETLERİ BENİ CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZI GİBİ GÖSTERMEKTİ"

Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle Adnan Oktar'dan yıllarca dayak yedim. Ona olan korkum nedeniyle hiçbir zaman güzel bakamıyordum. 'Bana sevgiyle bak' diyerek dayak atardı. Bazen bana ve diğer kızlara uyguladığı şiddet saatlerce hatta günlerce sürerdi. Kendisi uykusu gelince gider uykusunu alır, ertesi gün kalkınca tekrar şiddet uygulamaya devam ederdi. Bizim uyumamıza izin vermezdi. Bazen 'Bir sebep olsun da seni döveyim' derdi. Adnan Oktar'ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni cinsel içerikli film yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti. Bu fotoğraflarla internet sitesi kuracaklardı. Düzenledikleri uluslararası konferanslarda tercümanlık yaptığım için çektikleri resimleri kullanamadılar."

ÇÖZÜLMELER HIZLANDI

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü davası görülürken birçok isim itirafçı oldu, örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. Davanın karar aşamasında itirafçı olan kediciklerden biri de Ayça Pars'tı. Karardan sonra ise 'hayalet' lakaplı Murat Çakır itirafçı oldu. Örgütten ayrılmak isteyenlere baskı yapıldığını, tavır alındığını, özellikle kadınların zor durumda bırakıldıklarını anlattı. Örgütün finansal gücü ve sosyal medyadaki dezenformasyonları azalınca Müge Ögütçü'nün itirafları geldi. Bir çok kediciğin de itirafçı olmak istediği ancak cesaret edemediği iddia edildi.

Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim

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Son Dakika Güncel Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim - Son Dakika


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